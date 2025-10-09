Kays Ruiz écope de neuf matchs de suspension pour un coup de boule

Un hommage à vous savez qui…

Exclu samedi dernier après la rencontre de D2 belge face aux RSCA Futures (les U23 d’Anderlecht, 3-3), Kays Ruiz va devoir observer le spectacle depuis les tribunes plutôt que d’y participer. Le Comité disciplinaire de la fédération belge, selon des propos rapporté par L’Équipe, l’ancien titi parisien a écopé d’une suspension de neuf matchs, suite à son coup de tête sur Joël Kana après une altercation musclée. Pour couronner le tout, l’incident lui a coûté 3 000 euros d’amende.

Ángel Di María l’avait vu venir

Passé par les académies de l’OL, du Barça et du PSG, Ruiz semblait promis aux grandes lumières… avant de se perdre dans les feux de l’ego et de l’argent. L’Argentin Ángel Di María, prévoyant, avait déjà vu le scénario se dessiner, vacances en jet privé, chemises Dior et comportements discutables. « Regarde sa voiture, regarde comment il s’habille, tu verras », lâchait-il à l’époque, laissant penser que le jeune marocain n’aurait jamais la carrière qu’on lui présentait. Ruiz manquera donc quasiment deux mois de compétition et ne pourra revenir qu’à la mi-décembre, le temps de méditer…

Ou d’aller faire du shopping.

