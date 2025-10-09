S’abonner au mag

La maison madrilène de Vinícius Júnior a pris feu

On fire mais pas comme on l’aurait aimé.

Plus complètement indiscutable au Real Madrid, Vinícius Júnior voit le sort s’acharner contre lui. En déplacement en Corée du Sud avec la sélection brésilienne, l’international auriverde aux 41 capes a appris que son domicile madrilène avait pris feu dans la matinée. Une panne électrique aurait lancé l’incendie dans le sous-sol, au niveau du sauna.

Heureusement pour lui, l’intervention rapide des pompiers a permis d’empêcher les flammes de se propager dans le reste de l’appartement. Seule la pièce sous-terraine a été complètement détruite par le feu.

Un épilogue heureux de bon augure pour son avenir madrilène ?

Un incident qui ne devient pas une catastrophe, comme la période de moins bien de Vini à la Maison Blanche ? Même si le contenu de ses matchs est moins … flamboyant depuis plus d’un an que lors de sa saison 2023-2024, le Brésilien a bien débuté le cru 2025-2026 sur le plan comptable : décisif à 9 reprises en 10 matchs TCC (5 buts et 4 passes décisives) depuis la reprise, le Brésilien est la 2e arme la plus affutée de l’effectif merengue derrière l’intouchable Kylian Mbappé (14 buts et 2 passes décisives en 10 matchs).

Loi de Vini > loi de Murphy ?

Éder Militão a pensé à arrêter le foot

