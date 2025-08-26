S’abonner au mag
  • Espagne
  • Real Madrid

La presse catalane enrage contre le Real Madrid et Carlo Ancelotti

La presse catalane enrage contre le Real Madrid et Carlo Ancelotti

On ne se lassera jamais de ces bisbilles.

La presse catalane y voit un petit coup de pouce merengue. Ce mardi, Sport dénonce la « faveur »  accordée par Carlo Ancelotti au Real Madrid, après que le sélectionneur du Brésil a décidé de ne pas convoquer Rodrygo, Vinícius et Éder Militão pour les deux prochains matchs de la Seleção en éliminatoires de la Coupe du monde. Le Brésil est déjà qualifié pour le Mondial 2026, mais l’ancien entraîneur de la Casa Blanca a tout de même appelé… Raphinha.

« J’ai envie de rencontrer de nouveaux joueurs »

« Carlo Ancelotti a fait une grande faveur à Xabi Alonso et au Real Madrid », écrit Sport. Les trois Merengues profiteront donc d’une dizaine de jours à Madrid pour se reposer et s’entraîner, tandis que Raphinha devra traverser l’Atlantique, affronter le décalage horaire et disputer deux matchs sans enjeu. Une injustice criante pour le média catalan, et qui ne fait que renforcer cette petite guéguerre des familles.

Le nouveau sélectionneur brésilien se défend en invoquant la découverte : « J’ai envie de rencontrer de nouveaux joueurs que je ne connais pas personnellement, qui peuvent aider la Seleção à bien faire les choses. » Ces deux matchs auront lieu face au Chili et à la Bolivie, les 4 et 9 septembre. N’empêche, entre un Brésil déjà qualifié, un Chili au Maracanã sans pression puisqu’il n’a plus aucune chance de se qualifier, et une rencontre face à la Bolivie à El Alto, à 4 150 mètres d’altitude, on peut estimer qu’il aurait pu laisser encore un peu plus de monde au repos.

Et pourquoi pas faire un petit plaisir à Neymar, tiens.

Le Real Madrid pourrait affronter... le Brésil en match amical cet été

