Carlo Ancelotti acte le retour de Lucas Paquetá en sélection brésilienne

Quoi ? C’est déjà le retour des trêves internationales ?

La saison à peine démarrée, les joueurs vont devoir renfiler le bleu de chauffe avec leur sélection. C’est le cas des Brésiliens, qui défieront le Chili le 4 septembre et la Bolivie le 9 septembre dans le cadre des qualifications pour le prochain Mondial. Ce sera pour du beurre, puisque la Seleção y a déjà validé son ticket. C’est sans doute pour cette raison que Carlo Ancelotti a choisi de partir sur une liste quelque peu expérimentale, avec bon nombre d’habitués laissés sur le côté. Neymar, touché à une cuisse, n’y figure pas, tout comme Rodrygo, Vinícius Júnior, Endrick ou encore Éder Militão.

CONVOCADOS! ✅ O mister Carlo Ancelotti divulgou a lista dos jogadores convocados para os jogos nos dias 4 e 9 de setembro contra Chile, no Maracanã, e Bolívia, em El Alto. ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/2CC0oDTypL — brasil (@CBF_Futebol) August 25, 2025

On observera en revanche le retour de Lucas Paquetá en sélection, lui qui n’avait plus été appelé depuis la dernière Copa América, en juillet 2024, et qui a depuis été blanchi dans l’affaire des paris sportifs. Ce sera aussi un come-back pour le Monégasque Caio Henrique qui ne figurait pas dans la première liste d’Ancelotti fin mai dernier. Parmi les autres visages bien connus de la Ligue 1, Marquinhos, Alexsandro, Vanderson, Andrey Santos et Bruno Guimarães sont de la partie, et le seul nouveau venu s’appelle Kaio Jorge.

Sans oublier non plus la petite curiosité Estêvão.

