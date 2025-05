Le Real Madrid pourrait affronter… le Brésil en match amical cet été

Vu qu’on est dans un jeu vidéo.

Un club contre une sélection nationale ? Non, ce n’est pas un match que tu lances avec ton pote sur la Playstation pour que vous puissiez tous les deux aligner Vinícius… Un match amical entre le Real Madrid et l’équipe du Brésil, programmé cet été au Santiago-Bernabéu, c’est un vrai projet, bien réel, et même bien avancé selon Relevo, qui était déjà bien informé sur l’arrivée de Carlo Ancelotti à la tête de la Seleção.

Pour Carlo mais pas que

Un rendez-vous pensé comme un dernier hommage à Ancelotti, qui va quitter la Maison-Blanche après avoir tout gagné. Mais l’organisation de ce choc ne tient pas seulement de la nostalgie : elle s’inscrit dans un été chamboulé par la nouvelle Coupe du monde des clubs (15 juin – 14 juillet), que le Real disputera à fond, attiré par les millions en jeu et la nécessité de gagner des trophées. Résultat : une prépa ultra-courte (retour prévu le 1er août, championnat les 16-17), où il sera difficile de trouver des adversaires disponibles.

Reste une inconnue : que fait-on de Vinícius, Rodrygo, Militão et Endrick ? Une mi-temps chacun ? Réponse dans ce qui s’annonce déjà comme le crossover le plus fou de l’été.

Vinícius Júnior investit dans un club brésilien