Éder Militão a pensé à arrêter le foot

Sur le divan.

Enfin de retour avec la Seleção après plus d’un an d’absence, Éder Militão est revenu sur les moments difficiles qu’il a traversés, entre deux ruptures des ligaments croisés et une longue rééducation, avant de retrouver sa place à Madrid. Actuellement appelé pour disputer deux matchs amicaux contre la Corée du Sud et le Japon, le défenseur du Real Madrid a confié qu’il avait même songé à mettre un terme à sa carrière après sa dernière blessure au genou.

Au bord du gouffre

Militão a connu son premier vrai coup d’arrêt en 2023, quand il s’est déchiré le ligament croisé du genou gauche lors d’un match face à l’Athletic Club. Après une année entière passée entre soins et rééducation, le défenseur brésilien a rechuté en novembre 2024, cette fois avec une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, accompagnée de lésions aux deux ménisques. Remis de ce second calvaire, il a fini par retrouver sa place de titulaire au Real Madrid.

❌ "Pensé en DEJAR el FÚTBOL". 🗣️ La DURA CONFESIÓN de MILITAO tras sus LESIONES. pic.twitter.com/yW902kW0M7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 8, 2025

« Après ma deuxième blessure, beaucoup de choses m’ont traversé l’esprit. J’ai pensé à abandonner le football parce que ce n’était pas facile, mais avec l’aide de ma femme, de ma fille et de mes coéquipiers, grâce à Dieu, je me suis remis de mes blessures et je suis revenu au plus haut niveau », a expliqué le défenseur en conférence de presse dans des propos rapportés par la presse espagnole et brésilienne.

La retraite à 27 ans, c’est non.

