Jürgen Klopp dans les petits papiers du Brésil... et du Real Madrid ?

Guess who’s (peut-être) back?

Et si Jürgen Klopp faisait son retour sur un banc plus tôt que prévu ? D’après UOL Esporte, un média brésilien, l’ex-coach de Liverpool, désormais directeur mondial du football chez Red Bull, vivrait de plus en plus mal son rôle de stratège global (Leipzig, Salzbourg, Bragantino et actionnaire du Paris FC…) et se dirait « épuisé » en interne.

Toujours d’après le média, il aurait confié à ses proches qu’il ne quitterait le groupe autrichien que pour deux destinations : la sélection brésilienne ou le Real Madrid.

Klopp n’a pas encore été contacté

Klopp pourrait ainsi renoncer à son confortable salaire annuel, estimé entre 12 et 14 millions d’euros, pour retrouver le terrain. Pendant ce temps, la CBF s’active plutôt sur les pistes Carlo Ancelotti, en danger au Real et qui joue sûrement son avenir face à Arsenal, et Jorge Jesus, disponible à partir de mai, lui actuellement à Al-Hilal.

Officiellement, Klopp n’a pas encore été contacté par la Seleção. En Espagne aussi, le nom du technicien allemand circule. Selon Sport, des proches de Florentino Pérez verraient en lui le profil idéal pour résoudre les soucis tactiques du Real, fort de son vécu avec des stars, notamment à Liverpool.

Et le Paris FC, alors ?

Marcelo dit stop à l’âge de 36 ans