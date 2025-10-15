La femme de Éder Militão impressionne au footvolley

La meilleure action d’un Militão cette année est à mettre au crédit d’une Militão.

Tainá Militão s’est mariée avec le défenseur du Real Madrid Éder Militão cet été. Et pendant que son mari jouait les remplaçants de luxe lors de la renversante défaite du Brésil en amical face au Japon ce mardi (3-2), Madame montrait l’étendue de son talent caché à travers une partie de footvolley, filmée au Brésil. Se situant à gauche avec son short rose, Tainá gratifie son partenaire de jeu d’un bon toucher de balle, des belles remises, et d’une technique, rapide et agile.

La grande femme derrière un grand homme

Au cours des deux dernières saisons, Éder Militão est souvent resté sur la touche à cause de deux blessures successives au ligament croisé antérieur gauche, puis droit. Face à cette épreuve, le Brésilien avait songé à mettre un terme à sa carrière à seulement 26 ans mais, sa femme aurait été l’une des seules à le dissuader, l’encourageant à poursuivre son épopée au Real Madrid.

Sinon, il y a encore de la place au Real Madrid Feminino pour Tainá ?

