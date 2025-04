Avant Arsenal, Carlo Ancelotti cite Alcaraz : « Il faudra jouer avec nos couilles »

Attention : Carlo va lever les deux sourcils !

À la veille du choc entre le Real Madrid et Arsenal au Santiago-Bernabéu pour le quart de finale retour de Ligue des champions, Carlo Ancelotti était bien remonté en conférence de presse ce mardi après-midi.

L’entraîneur madrilène a été interrogé sur Kylian Mbappé au sujet de son carton rouge reçu ce dimanche et dl’impact qu’il aura pour tenter de remonter les trois buts de retard sur les Gunners. « Kylian était très déçu par ce qu’il s’est passé. Il s’est très bien entraîné hier, il est très motivé, commence le technicien avant d’expliquer l’importance de son numéro 9. Bien sûr que nous aurons besoin de lui, il ne faudra pas seulement défendre, mais aussi marquer des buts. Il en a déjà inscrit beaucoup cette saison, mais plus que jamais nous aurons besoin de ses buts demain. » Avec 32 pions marqués dont 7 en C1, le Français devra s’inspirer de son triplé inscrit contre Manchester City en février pour effectuer une remontada, et ne pas voir son rêve de sacre final se briser.

😅Ancelotti y su frase favorita de @carlosalcaraz: 🥚"Hay que jugar con cabeza, corazón y... c*jones". pic.twitter.com/1P9qfbHTo4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 15, 2025

Carlo Ancelotti en a aussi profité pour expliquer l’un des facteurs sur lesquels mise le Real Madrid pour se qualifier dans le dernier carré. « Nous allons essayer de jouer avec sérieux, avec notre tête, notre cœur et avec nos couilles, comme l’avait dit Carlos Alcaraz, j’aime beaucoup l’idée. L’équipe est très motivée. Il faudra avoir une bonne maîtrise de notre jeu », explique philosophiquement l’homme de 65 ans.

Le combo Mbappé en forme – arbitrage – « couilles » : assurément la formule gagnante.