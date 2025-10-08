Jim Ratcliffe donne trois ans à Rúben Amorim pour réussir à Manchester United

L’amour durera-t-il plus de trois ans ?

Dans le podcast The Business produit par le Times et le Sunday Times, Jim Ratcliffe, copropriétaire de Manchester United, a annoncé juger sur « trois ans » la capacité de Rúben Amorim à être « un grand entraîneur ». Depuis son arrivée en novembre 2024 chez les Red Devils, l’ancien entraîneur du Sporting n’est par parvenu à réaliser de miracles avec une médiocre 15e place en Premier League obtenue la saison dernière. Manchester United pointe actuellement à la 10e place en championnat cette saison après un début de saison poussif.

La ballade de Jim

« Ruben doit prouver qu’il est un grand entraîneur sur trois ans. C’est là où je me situerai », a déclaré celui qui est également actionnaire de l’OGC Nice. Amorim est critiqué par la presse pour son système tactique et les résultats médiocres obtenus depuis le début de la saison, et notamment par des anciennes gloires des Red Devils comme Wayne Rooney et Jamie Carragher, qui ont déclaré que le mariage entre le Portugais et United était voué à l’échec. Ratcliff réfute ces allégations : « La presse, parfois je ne la comprends pas. Elle veut un succès immédiat. Elle pense que c’est comme un interrupteur. Vous savez, vous appuyez sur un bouton et tout sera rose dès le lendemain. On ne peut pas diriger un club comme Manchester United en réagissant de manière impulsive à certains journalistes qui s’emballent chaque semaine. »

Avant de se faire licencier du jour au lendemain en cas de gifle face à Liverpool ?

