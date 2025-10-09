Kylian Mbappé parle du record de Giroud et raconte son expérience de fan lors de Lille-PSG

La cheville va bien.

Arrivé légèrement blessé au rassemblement des Bleus, Kylian Mbappé n’a pas encore participé à une séance d’entraînement collective, mais le capitaine de l’équipe de France semble prêt à tenir sa place contre l’Azerbaïdjan, vendredi soir. « Je veux jouer, le coach veut que je joue, je pense qu’il n’y aura pas de problème, a-t-il confié en conférence de presse ce jeudi. J’ai quelque chose à la cheville mais j’ai dit que que je voulais jouer et il n’y a pas eu de frein. »

Une nouvelle qui rassure, alors que Kyks a encore faim de buts : « Je ne brise pas de de tabou si je dis je peux enfiler les buts contre n’importe qui. L’Azerbaïdjan est une équipe qui a tenu en échec l’Ukraine où on ne s’est pas baladé. L’enjeu est plus important qu’enfiler des buts même si on ne va pas s’en priver. »

Le record de Giroud dans le viseur

Le record d’Olivier Giroud ? Il lui manque cinq pions pour l’égaler. « Je pense que je vais le battre mais quand, je ne sais pas. Peut-être demain, qui sait ? C’est quelque chose qui viendra naturellement et je passerai à autre chose ensuite. »

Mbappé a également été interrogé sur sa soirée de dimanche passée dans les tribunes de Pierre Mauroy, où il a pu assister au but égalisateur de son petit frère Ethan contre le PSG : « À la base, je ne devais pas venir, il a insisté. C’était vraiment cool, c’était un grand match contre la meilleure équipe d’Europe actuellement et il a aidé son équipe à avoir un résultat. J’étais dans la peau d’un fan, j’ai vécu par procuration. Il ne fallait pas trop en faire car je savais que c’était contre Paris. Il est dans un club qui le comprend et qui l’estime, donc je suis content pour lui. »

Frère fier.

