S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • Dunkerque

Deux ans de prison avec sursis requis contre l’ancien président de Dunkerque

TM
Deux ans de prison avec sursis requis contre l’ancien président de Dunkerque

Pris la main dans le sac.

Deux ans de prison avec sursis ont été requis ce jeudi contre l’ancien président de Dunkerque, Jean-Pierre Scouarnec, par le tribunal correctionnel de Dunkerque. Jugé pour abus de biens sociaux et escroquerie, tout comme d’autres dirigeants et comptables, l’homme d’affaires a antidaté durant sa présidence de faux contrats de sponsoring via diverses entreprises de Scouarnec pour combler un déficit de 350 000 euros et passer un contrôle de la DNCG, selon L’Équipe. Ce dernier a tenté de se justifier : « Cela ne correspond pas à des prestations, mais ça mettait les comptes à zéro.» 

Sa BMW rachetée par le club

Poursuivi par le Fisc et visiblement addict aux jeux, le Finistérien, qui faisait aussi passer des contrats en avoirs, tente : « On ne devrait pas dire fausses factures. Mais faux libellés. » À la tête des Maritimes de 2014 à 2022, Scouarnec aurait même fait racheter par le club sa BMW pour la coquette somme de 77 676 €, toujours selon L’Équipe. Le bilan comptable aurait également été falsifié pour obtenir une subvention exceptionnelle de 820 000 €, octroyée par la communauté urbaine de Dunkerque. Scouarnec, qui avait démissionné du club nordiste en décembre 2022, écope également d’une interdiction de gérer.

C’est fort, très fort.

Troyes passe provisoirement leader dans une soirée à peu de buts, Bastia toujours muet

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!