Deux ans de prison avec sursis requis contre l’ancien président de Dunkerque

Pris la main dans le sac.

Deux ans de prison avec sursis ont été requis ce jeudi contre l’ancien président de Dunkerque, Jean-Pierre Scouarnec, par le tribunal correctionnel de Dunkerque. Jugé pour abus de biens sociaux et escroquerie, tout comme d’autres dirigeants et comptables, l’homme d’affaires a antidaté durant sa présidence de faux contrats de sponsoring via diverses entreprises de Scouarnec pour combler un déficit de 350 000 euros et passer un contrôle de la DNCG, selon L’Équipe. Ce dernier a tenté de se justifier : « Cela ne correspond pas à des prestations, mais ça mettait les comptes à zéro.»

Sa BMW rachetée par le club

Poursuivi par le Fisc et visiblement addict aux jeux, le Finistérien, qui faisait aussi passer des contrats en avoirs, tente : « On ne devrait pas dire fausses factures. Mais faux libellés. » À la tête des Maritimes de 2014 à 2022, Scouarnec aurait même fait racheter par le club sa BMW pour la coquette somme de 77 676 €, toujours selon L’Équipe. Le bilan comptable aurait également été falsifié pour obtenir une subvention exceptionnelle de 820 000 €, octroyée par la communauté urbaine de Dunkerque. Scouarnec, qui avait démissionné du club nordiste en décembre 2022, écope également d’une interdiction de gérer.

C’est fort, très fort.

