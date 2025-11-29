S’abonner au mag
Coupe de France : Rodez et le Red Star éliminés, Laval, Guingamp et Dunkerque s’amusent

TB
Sacré tango.

Grâce notamment à un doublé de Julien Maggiotti, Laval a fait danser le club réunionnais de la Saint-Pauloise pour accéder aux 32es de finale de la Coupe de France (6-0). Un billet également composté par Dunkerque à Abbeville (0-5), Guingamp sur la pelouse de l’Ancienne Château-Gontier (0-4), ou encore Amiens à Reims Sainte-Anne (0-4). Les Hauts Lyonnais, Lyon-La Duchère, Le Puy-en-Velay, Les Herbiers ou encore Feignies-Aulnoye, parmi les équipes ayant fait parler d’elles ces dernières années dans la compétition, se sont également qualifiées.

En revanche, plusieurs clubs de Ligue 2 ont déjà pris la porte. C’est le cas du Red Star, battu au terme d’une séance de tirs au but folle à Biesheim (1-1, 9-8). Mais également de Rodez, défait à Canet Roussillon (1-0), ou encore de Châteauroux (National), tombé à Fontenay (4-1).

Tout ce beau monde espère déjà tirer le PSG ou l’OM au tour suivant.

