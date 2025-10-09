S’abonner au mag
Quand les joueurs de la Guinée équatoriale refusent de prendre l’avion pour se rendre au Malawi

L’heure de dire stop.

Alors que la Guinée équatoriale devrait se rendre au Malawi ce jeudi soir pour disputer son avant-dernier match de qualifications à la Coupe du monde 2026 dans le groupe H, les joueurs équatoguinéens ont refusé de prendre un vol charter vers Lilongwe et dénoncent leurs conditions de voyage. 

Le sélectionneur suspendu

Par le biais d’une publication sur le compte Instagram de la Fédération, les joueurs ont assuré que « voyager dans ces conditions à quelques heures du match met gravement en danger notre santé physique ». Toujours dans ce dernier, l’équipe déplore la « mauvaise organisation de la Feguifut » et un « manque d’information claire ». De son côté, la FIFA a confirmé que la rencontre était annulée sans indiquer les conséquences au classement, sachant que la Guinée équatoriale, 5ᵉ, et le Malawi, 4ᵉ, ont le même nombre de points. Suite à cet événement, le sélectionneur Juan Micha a été suspendu de ses fonctions par la Fédération équato-guinéenne (Feguifut).

Vous sentez la victoire sur tapis vert arriver ?

