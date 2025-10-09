S’abonner au mag
Textor obtient un sursis pour sa dette contractée pour racheter l’OL

La magouille, épisode 13343132.

En grande difficulté financière, John Textor peut (un peu) souffler. Le fonds américain Ares a accordé au groupe Eagle de l’ancien président des Gones un sursis d’un an pour le remboursement de la dette contractée lors du rachat de l’Olympique lyonnais. Le montant de cette dernière n’est pas connu à ce jour. L’homme d’affaires américain a déclaré : « Nous sommes heureux de bénéficier du soutien de notre prêteur principal », avant d’ajouter qu’Ares « a simplement fourni l’assurance minimale nécessaire pour que l’auditeur puisse signer l’audit en toute sérénité. »

Vente de Crystal Palace et difficultés à Botafogo

S’il son groupe a cédé pour 190 millions ses parts dans Crystal Palace en juillet dernier, la position de Textor dans le club brésilien de Botafogo est fragile. Sous le feu des critiques par les supporters, ce dernier a vu en août dernier la justice brésilienne geler les actifs du groupe Eagle, en ordonnant à ce dernier le paiement de 23 millions d’euros à Botafogo, soit la moitié seulement de la dette du club.

Même Gérard Lopez doit s’incliner.

Le Parlement peut-il légiférer sur la multipropriété dans le football ?

