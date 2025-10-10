De Zerbi : « La façon de vivre le football à Marseille est celle qui me convient »

Un mariage évident avec Marseille.

Dans une interview accordée au Corriere della Sera, Roberto De Zerbi fait tomber la veste. Le technicien italien évoque son enfance modeste, son rapport à son job d’entraîneur et sa vision exigeante du métier. Une introspection où RDZ dévoile l’homme derrière le coach, même si les deux sont évidemment profondément liés.

En effet, le football n’a jamais été pour lui qu’un simple métier, encore moins un divertissement : c’est une mission. « Le jour après mon premier contrat avec le Milan, j’étais à la banque pour acheter une maison à mes parents, raconte-t-il. Il y a eu un moment précis dans ma vie où j’ai commencé à jouer pour aider ma famille. Nous avons dû vendre notre petite usine, et à partir de ce moment-là, ce n’était plus un jeu. »

Une déclaration d’amour à l’OM

De Zerbi rejoint Jürgen Klopp sur un constat, entraîner, c’est vivre à haute tension. « C’est un travail lourd. J’aime entraîner, mais il faut voir combien de temps encore je pourrai supporter ce rythme. » Dans la bouche d’un perfectionniste, cette phrase sonne comme une confession. « Je ne suis jamais totalement satisfait. Mais le mois dernier (4 victoires en 5 matchs), je me suis amusé comme rarement depuis longtemps. »

Moment choisi pour déclarer sa flamme à son club actuel, l’Olympique de Marseille : « La façon de vivre le football à Marseille est celle qui me convient. Je ne sais pas si je suis l’entraîneur idéal pour eux, mais c’est le lieu idéal pour moi. Toutes les contradictions sociales sont oubliées pendant 90 minutes. Tu le ressens ». Et s’il devait résumer sa place : « Je ne dois pas être dans le football à tout prix. Mais tant que j’y suis, je veux le vivre à ma manière. »

Roberto des zoubis.

Corinne Diacre vise la Ligue des champions avec les Marseillaises