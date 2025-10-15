Le club de Boavista pourrait disparaître

Un autre bon coup de Gérard Lopez.

Relégué en cinquième division portugaise l’été dernier, Boavista est sur le point de disparaître de la carte. En proie à d’énormes dettes, le club basé à Porto ne peut pas recruter depuis près de trois ans, et a même vu l’électricité être coupée dans son stade la saison dernière, en raisons de factures impayées.

Comunicado da Boavista FC, Futebol SAD 🏁 Disponível em https://t.co/yCzv9wghKf pic.twitter.com/H3CAPnwte9 — Boavista FC (@boavistaoficial) July 10, 2025

Champion du Portugal en 2001 demi-finaliste de la Coupe UEFA en 2003, Boavista n’a pour l’instant pas pu disputer le moindre match de D5, en raison du manque de joueurs inscrits sur les feuilles de match.

Des absences qui peuvent coûter cher

Le Conseil de discipline de l’AF Porto va se saisir du dossier, mais « l’absence injustifiée à deux matchs officiels consécutifs » est sanctionnée, et peut aller jusqu’à une nouvelle relégation, d’après l’Article 46, alinéa 2 du règlement. Ou dans le cas de Boavista, une dissolution pure et simple du club.

Le propriétaire Gérard Lopez n’en est pas à son coup d’essai. On vous rappelle qu’il est propriétaire des Girondins de Bordeaux (rélégués en National 2), et du Royal Excel Mouscron (qui a fait faillite).

