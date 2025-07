Le club de Boavista perquisitionné par la police judiciaire portugaise

Quand tout s’écroule.

Plus rien ne tourne rond à Boavista. Relégué en cinquième division portugaise, le mythique club de Porto, propriété de Gérard Lopez, a vu débarquer la police judiciaire ce mardi matin pour une perquisition tendue au stade Bessa XXI. L’entrée des forces de l’ordre a été retardée par des personnes présentes sur place, qui auraient prétexté… ne pas avoir les clés, comme le rapporte Record.

❗ Imagens exclusivas da CMTV mostram PJ a arrombar porta do edifício do Boavista pic.twitter.com/1rmjsrneVp — Record (@Record_Portugal) July 15, 2025

Un préjudice estimé à 10 millions d’euros

Les autorités portugaises enquêtent sur une série d’affaires de corruption, blanchiment d’argent et fraudes diverses liées à la gestion du club entre 2023 et fin 2024. Dix perquisitions, six mises en examen et un préjudice estimé à 10 millions d’euros sont à l’ordre du jour. Ces délits auraient été commis par des membres de la direction, des experts-comptables, un cabinet d’avocats et un cabinet d’audit légal. Un casting complet pour une série judiciaire qui ne fait que commencer.

Dernier de Liga Portugal cette saison, le club n’a pas réussi à déposer les documents nécessaires à une inscription en D2, ni même en D3. Direction donc la cinquième division, terrain vague du football amateur. Le tout dans un contexte de factures impayées à la pelle. Un nouveau crash pour Gérard Lopez, qui accumule les naufrages, après Bordeaux, rétrogradé en National 2 l’été dernier, le Royal Excel Mouscron disparu des radars en 2022 et Lille revendu en 2020 avec une ardoise XXL.

Gérard Lopez encore et toujours.

