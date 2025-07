Après avoir vu Boavista être relégué, ses fans créent un nouveau club

Détruire des clubs pour pousser des fans à en créer d’autres.

La gestion n’est pas son fort et les maintiens non plus, mais Gérard Lopez a plus d’un tour dans son sac. À défaut de garder ses clubs vivants, le génie de la finance sait mobiliser les fans, à l’image de ceux de Boavista. Après l’annonce de la relégation de leur club qui va devoir repartir du niveau amateur, les supporters ont décidé de créer leur propre club au nom clinquant : les Panteras Negras Footballers Club. Le projet a d’ores et déjà été validé par la fédération de football régionale selon le média O Jogo.

Objectif 2029 pour la formation

« Tant qu’il y aura une panthère, Boavista ne mourra pas. » Des mots forts pour un slogan, permettant à ces supporters de poursuivre leur passion à travers un club qui les rassemble et leur ressemble. Le projet du nouveau club sera présenté dans le stade de Boavista, dès vendredi. Les Panteras Negras débuteront dans les divisions inférieures du football portugais au sein de la région de Porto. Avec un but bien précis : jouer dans les championnats nationaux d’ici 2029.

Un projet digne des Républicains en somme.

