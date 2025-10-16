Voici la liste des Bleues pour leur demi-finale de Ligue des nations

Un page se tourne, une autre s’ouvre.

Laurent Bonadei a annoncé ce jeudi sa liste pour la double confrontation contre l’Allemagne en demi-finale de Ligue des nations. Revanchardes de leur défaite aux tirs au but le 19 juillet dernier à l’Euro, les Françaises devront faire sans deux piliers du milieu de terrain puisqu’il s’agit du premier rassemblement après les annonces de retraite d’Amel Majri et Sandie Toletti et Bonadéi mise sur des retours.

Des nouvelles, des revenantes et des historiques

Le sélectionneur français a appelé 26 joueuses, avec quelques nouveautés. Wassa Sangaré, désormais joueuse des London Lyonnes, et Kysha Sylla, milieu des Washington Spirit, font leur début en équipe de France. Naomie Feller, Inès Benyahia et Laurina Fazer font, quant à elles, leur retour. « À partir du moment où j’avais les défections d’Amel (Majri) et de Sandie (Toletti), j’avais une réflexion à mener sur le milieu de terrain, s’est justifié Bonadei. J’ai voulu redonner une chance à ces joueuses. » Décidément, que ce soit chez les hommes ou chez les féminines, les absents font le bonheur des « refoulées ».

𝐋𝐚 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐞𝐬 📋🇫🇷 Les 2️⃣6️⃣ joueuses sélectionnées par @LaurentBonadei pour les demi-finales de 𝑳𝒊𝒈𝒖𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝑵𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 face à l’Allemagne 🇩🇪 Première convocation pour Kysha Sylla et Wassa Sangaré 🆕 pic.twitter.com/1lj2oYt1kx — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) October 16, 2025

Pour le reste de la liste, on reste sur du classique : Karchaoui, Diani, Katoto et la capitaine Mbock sont également présentes. Après 2024, les Bleues peuvent une nouvelle fois retrouver la finale de la Ligue des nations, après avoir éliminé ces mêmes Allemandes sur un match. Que l’histoire se répète, sur un aller-retour.

Majri et Toletti : les cadres se dérobent