Kluivert viré d'Indonésie

Kluivert de rage.

Patrick Kluivert et l’Indonésie, c’est terminé ! Le Batave a été démis de ses fonctions de sélectionneur de l’Indonésie, a annoncé sa fédé dans un communiqué. « La fin de cette collaboration a été décidée d’un commun accord, compte tenu de la dynamique interne et de l’orientation stratégique du développement futur de l’équipe nationale », précise le texte, alors que l’homme de 49 ans était sous contrat pendant deux ans. L’ancien Lillois (et Barcelonais, accessoirement) était arrivé en début d’année en Asie.

Pas de qualification à la Coupe du monde

L’ancien attaquant a échoué dans sa mission. Celle-ci consistait à qualifier les dragons de Komodo et Jakarta pour la première Coupe du monde de son histoire depuis son indépendance, en 1949. Sauf que l’Indonésie a perdu contre l’Arabie saoudite puis contre l’Irak lors de cette trêve internationale. Ducoup, le Néerlandais n’a plus qu’à remettre en question son activité d’entraîneur : après un échec au Cameroun, à Curaçao, l’ancien directeur sportif du PSG avait foiré à l’Adana Demirspor.

Se faire virer est une bonne façon de vérifier que son emploi n’était pas fictif.

