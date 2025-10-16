S’abonner au mag
Des retours côté parisien avant la réception de Strasbourg

KM
Ça va tout de suite mieux quand Didier Deschamps laisse les Parisiens à la maison !

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain et Strasbourg lanceront la huitième journée du championnat au Parc des Princes. De retour après cette nouvelle trêve internationale, Luis Enrique pourrait compter sur quelques retours de marque, après un début de saison avec une infirmerie bien remplie.

Selon le dernier point médical du club dévoilé ce jeudi, seuls Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz et João Neves sont annoncés forfaits pour la rencontre de demain. Soufflant un vent de bonnes nouvelles dans la capitale.

Des cadres de retour

Absent du point médical du club, Marquinhos et Désiré Doué devraient bien être dans le groupe parisien pour affronter le RCSA. Blessé au mollet en septembre avec l’équipe de France, Désiré Doué pourrait gratter du temps de jeu dès ce vendredi. Tout comme son capitaine Marquinhos, touché au quadriceps gauche lors de la défaite face à l’OM (0-1).

Forfait avec les Bleus pour cette trêve, Bradley Barcola semble aussi s’être remis de sa lésion à l’ischion-jambier droit, pendant que son partenaire Khvicha Kvaratskhelia n’a pas montré le moindre signe de pépin physique avec la Géorgie.

Attention à ne pas rechuter !

Le clan d’Ousmane Dembélé gourmand auprès du PSG après le Ballon d’or ?

