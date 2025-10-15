S’abonner au mag
Arda Güler parle de sa connexion avec Kylian Mbappé

Quand la discrétion n’empêche pas l’admiration.

Souvent perçu comme un jeune homme réservé, Arda Güler s’est finalement livré dans un entretien accordé à L’Équipe Mag, sorti ce mercredi. L’occasion pour le joueur du Real Madrid de faire part de son admiration et de son respect pour celui qui lui a permis de changer de dimension cette saison : Xabi Alonso.

Depuis l’arrivée du coach espagnol dans les rangs merengues, l’international turc a été aligné à 14 reprises sur les 16 premiers matchs de l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen. « De toute façon, j’ai pleinement confiance en ses plans : si un jour il me demande de jouer gardien, je vais acheter des gants », a ironisé le milieu offensif.

Une comparaison avec le duo Cristiano Ronaldo-Özil

Pas de panique, c’est Serhat Güler, frère d’Arda, qui considère que son frangin et Kylian Mbappé seront les successeurs de Cristiano Ronaldo et Mesut Özil« Ses qualités et les miennes sont faites les unes pour les autres, assure Güler. On se comprend super bien, c’est fluide. Parfois, on échange un peu avant les rencontres : “Aujourd’hui, on devrait faire ceci, cela.” Il y a aussi des soirs où un regard suffit. »

Auteur de quatre passes décisives pour Mbappé depuis le début de saison, Güler assume prendre du plaisir à jouer avec le dernier Soulier d’or. Impliqué sur 27 des 37 réalisations du Real Madrid cette saison, le duo confirme qu’il pourra porter le Real Madrid cette saison.

Et Vinícius, alors ?

