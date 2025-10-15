S’abonner au mag
Le Barça sécurise encore un cadre de Hansi Flick

Enfin une bonne nouvelle côté barcelonais.

Ce mardi, le FC Barcelone a officialisé la prolongation de son milieu de terrain Frenkie de Jong. Le Néerlandais voit son bail, initialement prévu jusqu’en 2027, s’étendre jusqu’en 2029, soit dix ans après son arrivée en Catalogne.

Le joueur de 28 ans devrait percevoir entre 9 et 10 millions d’euros par saison et sa clause de libératoire serait désormais fixée à 500 millions d’euros, selon les médias espagnols.

L’indispensable de Hansi Flick

Longtemps freiné par des blessures à répétition, De Jong a su redevenir un titulaire indiscutable dans le système de Hansi Flick, qui l’a repositionné dans un rôle de sentinelle dès son arrivée à l’été 2024.

Celui qui est troisième capitaine derrière Marc-André ter Stegen et Ronald Araújo a la confiance de son entraîneur, avec sept titularisations en huit apparitions toutes compétitions confondues cette saison.

Lamine Yamal, Jules Koundé et maintenant De Jong : c’est la saison des verrouillages au Barça.

