Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Jura Dolois Football vs Belfortaine ASM FC

Attrapez le si vous le pouvez. Sur cette contre-attaque, pas besoin de une-deux ou de construction trop longue : le numéro quatre connaît les qualités de son attaquant et le lance en profondeur. Le numéro onze du Jura Dolois active le mode turbo pour prendre de vitesse toute la défense belfortaine avant d’effacer le gardien d’un grand pont et de conclure du pied droit dans le but vide. Ça valait bien une célébration aussi euphorique que celle de Senny Mayulu lors de la dernière finale de Ligue des champions.

2/ Rumersheim ALSC vs Mulh Anatolie FC

Luka Modrić a déjà joué avec Erling Haaland ? Sur son côté gauche, le numéro onze de Mulh Anatolie distille de son extérieur du pied droit, la passe parfaite dans la zone de son attaquant. Après un premier face-à-face remporté par le portier de Rumersheim, l’attaquant de Mulh Anatolie tente à nouveau sa chance mais avec beaucoup plus de personnalité. MONS-TRU-EUX !

3/ AFPO vs Othis CO

Qui a dit que les vétérans étaient finito ? Sur cette superbe action, le club du Pays de l’Ourcq démontre le contraire. Après la belle déviation derrière la jambe d’appui du n°11 de l’AFPO, son partenaire lance en profondeur un autre coéquipier sur le côté droit. Tranquille, le joueur a tout le temps de servir son attaquant au deuxième poteau dans le tempo parfait. Esseulé, il opte pour un ciseau retourné. Jean Pierre Papin devrait voir ça.

4/ FC Beauzelle vs F.A Toulousain

Le FC Beauzelle ne porte pas son nom pour rien. Après un bon travail du n°12 qui s’échappe de la pression des joueurs du F.A Toulousain, le n°13 de l’équipe lance idéalement le n°7 de Beauzelle. Après un bon crochet qui envoie son vis-à-vis dans le vent, le joueur enchaîne d’un centre du pied gauche pour son attaquant. Qui conclue d’une belle bicyclette. Le portier du F.A Toulousain semblait pourtant sur la trajectoire non ?

5/ Milonaise AS vs Fonsomme FCF

À Fonsomme, on la joue plutôt spontané. Servi par son coéquipier, le n°18 du Fonsomme FCF ne se pose aucune question. La distance ? Non, ça lui fait pas peur. Sûr de son geste, il déclenche une belle frappe lointaine qui parvient à lober le gardien de l’AS Milonaise, étrangement trop court sur cette offensive adverse. C’est dire que personne ne s’attendait à cette tentative, lui le premier et nous les deuxièmes. Bien joué Fifi !

