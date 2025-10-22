Les jeunes du Sporting célèbrent leur but contre l’OM avec un t-shirt JUL

D’or et de patates.

Buteur face à l’OM en Youth League ce mercredi après-midi, sur un superbe ballon en profondeur d’Ivanildo Mendes, Flavio Gonçalves a chambré les jeunes Marseillais. Courant vers le poteau de corner, l’attaquant portugais a en effet brandi un t-shirt noir, avec au milieu le symbole de JUL. Une célébration pleine d’humour pour les Portugais, qui font pour l’instant plonger l’OM à la trentième place, avec 0 points en trois journées.

Les jeunes du Sporting qui rendent hommage à JUL lors du match de Youth League contre l’OM ! pic.twitter.com/FXPyLKnnfe — 𝕄𝕒𝕤𝕤𝕚𝕝𝕚𝕒𝟙𝟡𝟟𝟠 (@massilia1978) October 22, 2025

Flavio le récidiviste

Né en France, à Mantes-la-Jolie, Flavio Gonçalves avait célébré de la même manière la saison dernière, face à l’AS Monaco (4-0).

Car JUL et l’OM, c’est une longue histoire d’amour. Cet été, le club phocéen a annoncé la prolongation de son partenariat avec D’Or et de Platine, le label du rappeur, dont le logo apparait d’ailleurs sur le maillot marseillais lors des soirées de Ligue des champions. « Cette étape témoigne du lien toujours plus fort entre l’artiste, son label et l’OM, au service de l’identité marseillaise », avait annoncé le club dans un communiqué.

Et on ne parle même pas des célébrations sur le terrain pour lui rendre hommage.

En direct : Sporting - OM (0-0)