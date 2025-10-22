Deux surprises dans les compos marseillaise et monégasque

Choix payants ?

Les compositions d’équipe sont tombées, à quelques dizaines de minutes du coup d’envoi de Sporting-OM et Monaco-Tottenham. Première surprise côté Marseillais, où Roberto De Zerbi a préféré titulariser Arthur Vermeeren à la place de Matt O’Riley, dont les performances dans l’entrejeu ne sont pas étrangères à la grande forme des Olympiens. Pourtant sorti assez tôt dans le match (65e) face au Havre le week-end dernier, le Danois débutera sur le banc ce mercredi soir à Lisbonne.

𝑺𝑻𝑨𝑹𝑻𝑰𝑵𝑮 𝑿𝑰 #SCPOM🤺 Le XI aligné par 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐃𝐞 𝐙𝐞𝐫𝐛𝐢 🇮🇹pour défier les Portugais dans leur jardin en @ChampionsLeague 😤🇵🇹 pic.twitter.com/gUgELDdASO — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 22, 2025

À Monaco, Balogun préféré à Biereth

Choix davantage plus logique du côté de Monaco, où Sébastien Pocognoli a tranché pour désigner son avant-centre. Décevant en attaque depuis le début de l’exercice, c’est un autre Danois qui commencera sur la touche, en la personne de Mika Biereth, muet depuis quatre recontres toutes compétitions confondues. Concurrence oblige, c’est Folarin Balogun qui débutera à sa place pour tenter de bousculer l’arrière garde des Spurs.

