S’abonner au mag
  • C1
  • J3

Deux surprises dans les compos marseillaise et monégasque

TJ
Deux surprises dans les compos marseillaise et monégasque

Choix payants ?

Les compositions d’équipe sont tombées, à quelques dizaines de minutes du coup d’envoi de Sporting-OM et Monaco-Tottenham. Première surprise côté Marseillais, où Roberto De Zerbi a préféré titulariser Arthur Vermeeren à la place de Matt O’Riley, dont les performances dans l’entrejeu ne sont pas étrangères à la grande forme des Olympiens. Pourtant sorti assez tôt dans le match (65e) face au Havre le week-end dernier, le Danois débutera sur le banc ce mercredi soir à Lisbonne.

À Monaco, Balogun préféré à Biereth

Choix davantage plus logique du côté de Monaco, où Sébastien Pocognoli a tranché pour désigner son avant-centre. Décevant en attaque depuis le début de l’exercice, c’est un autre Danois qui commencera sur la touche, en la personne de Mika Biereth, muet depuis quatre recontres toutes compétitions confondues. Concurrence oblige, c’est Folarin Balogun qui débutera à sa place pour tenter de bousculer l’arrière garde des Spurs.

 

Et le club français qui va aller le plus loin en Ligue des champions est...

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!