La Ligue 1 encensée à l'étranger

La Farmers League en pleine obsolescence programmée.

Paris à Leverkusen, Marseille depuis le début de la phase de ligue, Lyon solide en Europa… en ce début de saison européenne, les clubs français montrent les muscles à leurs voisins. De quoi attirer les louanges du coach du Celta de Vigo Claudio Giraldez. « Je l’ai déjà dit plusieurs fois, je ne voulais absolument pas tomber sur un club français. Je pense que c’est un championnat globalement sous-évalué. On retient souvent le joueur français, ou celui qui passe par la Ligue 1 avant de rejoindre la Liga ou la Premier League », a lancé le coach galicien à deux jours de la réception de Nice en Ligue Europa.

🏆 #UEL 🎙️ Claudio Giráldez (coach du Celta Vigo) met en garde face aux clubs français avant d’affronter Nice.#beINSPORTS pic.twitter.com/sM7CYNZVYW — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 22, 2025

« Le championnat français fait partie des plus puissants d’Europe »

Un championnat longtemps victime de son étiquette de nullard, qui semble prendre sa revanche. « Il a beaucoup progressé, que ce soit par le niveau de ses joueurs ou de ses entraîneurs. Il a gagné du terrain et il fait partie aujourd’hui des ligues les plus puissantes d’Europe », a poursuivi Giraldez. Alors, sincérité ou fausse modestie ? En tout cas, le Celta de Vigo ne s’apprête pas à affronter le club français le plus en réussite sur la scène européenne. En effet, les Niçois n’ont toujours pas pris le moindre point cette saison en Europe et auraient la bonne idée de confirmer les paroles du coach adverse ce jeudi en sortant des bas-fonds de la C3.

Nota bene : Monaco n’est pas en France.