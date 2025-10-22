S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Newcastle

Sandro Tonali et la prolongation secrète à Newcastle

KM
Un petit filou jusqu’au bout.

Suspendu entre octobre 2023 et août 2024 pour plusieurs paris sportifs sur des sites illégaux, dont des rencontres de son ancienne équipe l’AC Milan, Sandro Tonali semble à nouveau s’épanouir sous le maillot de Newcastle. Selon le Daily Mail, le milieu de terrain italien aurait signé une prolongation secrète pendant sa peine de suspension.

Si son contrat initial devait expirer en 2028, le joueur de 25 ans serait en réalité lié avec les Magpies jusqu’en 2029, avec une année en option jusqu’en 2030.

Newcastle sécurise son maître à jouer

Plaque tournante du milieu de terrain d’Eddie Howe depuis son arrivée à l’été 2023, Sandro Tonali compte bien poursuivre son aventure dans le Tyneside. À tel point que l’Italien aurait même accepté de revoir son salaire à la baisse, afin de prolonger son bail à Newcastle. Club avec lequel il a notamment remporté la Carabao Cup la saison dernière, premier trophée du club depuis 70 ans, confirmant son statut de chouchou de St James’ Park.

Au moins, ce pari n’était pas risqué.

KM

