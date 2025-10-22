S’abonner au mag
Vincent Aboubakar s’offre une escale dans le Caucase

Vincent Aboubakar s&rsquo;offre une escale dans le Caucase

Il y a des voyages qui sentent la fin de parcours.

Libre comme l’air depuis son départ d’Hatayspor en Turquie cet été, Vincent Aboubakar a trouvé un nouveau port d’attache : Bakou. L’armoire camerounaise de 33 ans s’est engagée pour un an (plus un en option) avec le Neftçi PFK, actuellement septième du championnat d’Azerbaïdjan. Un transfert officialisé à grands renforts de superlatifs par le club azéri : « Le géant est arrivé. » Rien que ça.

La CAN dans le viseur

Encore capitaine des Lions Indomptables, Aboubakar n’a pas traversé la mer Caspienne pour les kebabs locaux. L’ancien de Lorient, Porto ou encore Beşiktaş veut surtout empiler du temps de jeu à deux mois de la CAN, où il compte bien mener sa meute. Auteur de 7 buts en 25 matchs la saison passée en Süperlig, le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Cameroun (derrière un certain Samuel Eto’o) vient poser ses valises à Bakou avec la même mission qu’à chaque escale : marquer, rugir, et rappeler au monde qu’un Lion reste un Lion, même en Azerbaïdjan.

Aboubakardabra.

