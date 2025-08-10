S’abonner au mag

Vous ne devinerez jamais le nouveau club de Falaye Sacko

TJ
Un transfert qui n’est certainement dans aucun bingo 2025.

Après trois saisons à Montpellier, Falaye Sacko s’en va loin. Ce dimanche, le défenseur malien s’est engagé avec le Neftçi PFK, en Azerbaïdjan. Le joueur de 30 ans quitte le MHSC libre de tout contrat et a paraphé un nouveau bail de deux ans avec le club de Bakou, avec une pige supplémentaire en option. Au préalable, les dirigeants montpelliérains l’ont libéré de la dernière année de contrat qui lui restait dans l’Hérault.

La saison dernière, Sacko n’a pas pu empêcher la descente de Montpellier, au terme d’une saison chaotique. En débarquant à la frontière de l’Europe et de l’Asie, l’homme à la crête va découvrir un sixième championnat, après avoir évolué dans son pays natal, puis en Hongrie, en Belgique, au Portugal et en France.

On préfère largement la présentation façon Mortal Kombat que sa danse gênante dans une forêt sur du Fresh la Peufra, à son arrivée à Montpellier en 2022.

