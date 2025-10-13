Cartes de foot : on lance une émission live le 23 octobre !

Réservez votre soirée du jeudi 23 octobre (20h) pour Cards Corner , l’émission ultime sur le monde des cartes de sport, co-produite par un nouveau carré magique : Voggt, Domingo, TrashTalk et So Foot ! Le train est en gare et tout le monde est bienvenu pour monter à bord.

La famille de notre Incroyable Brocante Sports s’agrandit ! Pour notre plus grand bonheur.

Notre rendez-vous annuel des passionnés d’objets de sport a enfanté, de contact en discussion, de rencontre en idée de projet, d’une émission spéciale cartes de foot et de NBA. Son nom : Cards Corner !

Le concept : un gros live animé par Domingo et le poto Alex de TrashTalk + des guests triés sur le volet pour parler des collections actuelles ou vintage, de leur passion pour le monde du Hobby, son fonctionnement et ses secrets, mais aussi l’histoire de leurs collections persos, des anecdotes sur des cartes… Le tout en ouvrant et découvrant des boxs.

Pendant plus de deux heures de direct, de très belles boîtes de cartes devraient être breakées. Sans tout dévoiler, les nombreux invités seront amenés à ouvrir des Obsidians, des Merlin, des Impeccable et peut-être un peu de vintage, et débattrons des hypes Mbappé ou encore Haaland.

L’émission sera à suivre en live sur les chaînes Twitch et Voggt de Domingo. La plateforme de live shopping déjà bien connue des collectionneurs a prévu les choses en grand avec un dispositif vidéo aux petits oignons et de nombreux giveaways tout au long de la soirée sur l’application Voggt.

Et comme en plus d’être pro ils sont généreux, il y a 10€ de réduction pour toutes les ouvertures de compte avec le code SOFOOT10.

* Le code doit être saisi lors de la création du compte. Une fois ajouté, le code sera automatiquement crédité et restera valable pendant 7 jours après son activation.

Récap

Quand : jeudi 23 octobre à 20h

jeudi 23 octobre à 20h Où : sur les chaînes Twitch et Voggt de Domingo

sur les chaînes Twitch et Voggt de Domingo Avec : Domingo et Alex de TrashTalk

Domingo et Alex de TrashTalk Quoi : talk avec des invités collectionneurs et/ou breakers autour des cartes foot & NBA, ouvertures de boîtes, cadeaux…

