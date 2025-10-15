Le clan d’Ousmane Dembélé gourmand auprès du PSG après le Ballon d’or ?

Il est l’or du Ballon d’or, l’or de vous aligner.

En attendant son retour sur le terrain, Ousmane Dembélé va-t-il s’appuyer sur sa récompense individuelle ultime pour revoir ses contrats ? Les joueurs de Football Manager se reconnaîtront : au moment de négocier les contrats avec vos joueurs, vous avez tous déjà baissé leur salaire fixe via des clauses fantaisistes en théorie inatteignables, non ?

D’après L’Equipe, l’entourage proche de Dembélé exigerait le versement d’une prime « Ballon d’or » à Dembouz, prime contractuellement inscrite dans le contrat du joueur. L’existence de cette clause aurait pourtant été démentie par le board parisien…

Une revalorisation salariale à venir pour Dembélé ?

Ce ne serait pas tout : son clan réclamerait également une revalorisation salariale significative pour le fan de Winchester. Le club ne serait pas opposé à récompenser ce dernier par une augmentation, mais serait en revanche totalement opposé à un excès de gourmandise de son faux 9. Les fantômes du passé du cirque provoqué par certains salaires de ministre de l’avant Campos sont encore dans toutes les têtes (coucou Mbappé ).

L’instauration par le directeur sportif d’une nouvelle politique salariale, dissociant part fixe et variables indexées sur les performances ont rétabli un équilibre financier et moral dans le vestiaire, assure le quotidien. Les dirigeants parisiens n’avaient d’ailleurs pas fait d’exception avec Gianluigi Donnarumma.

Sa plus belle prime : son accueil à Evreux.

