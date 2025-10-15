L’Italie, tu gagnes ou tu la quittes.

Après sa victoire face à Israël ce mardi soir (3-0), la Nazionale a au minimum assuré sa place en barrages de la zone Europe. En conférence de presse, le sélectionneur italien Gennaro Gattuso a tenu à réaffirmer les ambitions italiennes, tout en mettant une nouvelle couche de pression. « Si nous ne nous qualifions pas pour la Coupe du monde, je déménagerai et j’irai vivre loin de l’Italie. » Une déclaration qui anticipe déjà le pire, alors que la sélection n’a plus disputé un Mondial depuis 2014.

Une première place utopique

Avec trois points de retard à deux journées de la fin des qualifications, la première place est encore accessible, en théorie. Mais difficile de voir les Italiens revenir sur la Norvège (3-0 au match aller), qui semble injouable jusqu’à maintenant (6 victoires en 6 matchs, 29 buts marqués). Et en cas d’égalité, la différence de buts de +16 en faveur des Drillos enterre quasiment les débats.

Qu’à cela ne tienne, l’Italie veut jouer à fond, et espère ne pas tomber sur la Macédoine du Nord cette fois.

Gennaro peut préparer ses cartons, juste au cas où.

L’Italie écrase Israël