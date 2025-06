Gennaro Gattuso détaille sa mission pour réveiller l’Italie

Gattuso veut soigner les têtes.

Le nouveau boss du banc italien veut réinjecter un peu de jus dans une Nazionale mal partie sur la route du Mondial 2026. Objectif : retrouver de la gnac, du cœur. « Enthousiasme, envie, volonté d’être ensemble et d’être uni pour faire front quand c’est difficile, c’est très clair dans mon esprit, ce qu’il faut faire », a-t-il balancé pour sa première conférence de presse dans des propos rapportés par l’AFP.

Il faut dire que Gattuso débarque dans un vestiaire qui a pris une leçon de football contre la Norvège pour ouvrir les qualifs, ce qui a coûté sa place à Luciano Spalletti. À lui maintenant de raviver la flamme : « Il faut créer une famille. Il faut redonner à ce groupe de joueurs cette mentalité qui a longtemps valu à l’Italie d’être admirée dans le monde. »

Ne dites pas à Rino qu’il n’y a pas de cracks en Italie

« Il faut parler avec les joueurs et entrer dans leur tête pour arriver à leur transmettre du positif. La tactique ou la technique, ce n’est pas le plus important », assure-t-il.

Et à ceux qui disent que l’Italie n’a plus de cracks ? L’ancien coach de l’OM n’est pas forcément d’accord : « J’entends depuis des années qu’il n’y a pas de talent, qu’on n’a pas les joueurs, mais on a tout ça. Il faut qu’on les mette en situation de donner leur maximum », affirme celui dont la nomination a surpris après des piges compliquées à Milan, Valence, Marseille ou l’Hajduk Split.

Tout ça pour se faire remplacer par Jean-Louis Gasset dans quelques semaines.

Gattuso à nouveau sélectionné en Italie