Gattuso à nouveau sélectionné en Italie

Dire qu’Andrea Pirlo, Daniele De Rossi, Fabio Cannavaro et Alberto Gilardino étaient libres.

Gennaro Gattuso devient le nouveau sélectionneur de l’Italie. L’ancien coach de Naples, de Marseille, de Milan, de Valence et de Split, avec qu’il n’a pas gagné le championnat croate, prend la suite de Luciano Spalletti, en échec et lourdé par la Norvège (0-3) le 6 juin dernier. Gattuso devient le troisième sélectionneur italien en deux ans seulement, alors que le pays pourrait manquer la phase finale d’une Coupe du monde pour la troisième fois d’affilée. La durée du contrat de l’ancien milieu, vainqueur du Mondial 2006 n’a pas été précisée.

Gabriele Gravina, président de la fédération italienne de football, accueille son nouveau protégé en connaissant le personnage, qui n’a jamais passé plus d’un an et demi sur un même banc de touche : « Le maillot bleu est comme une seconde peau pour lui. Sa motivation, son professionnalisme et son expérience seront fondamentaux pour affronter au mieux les prochains engagements de l’équipe nationale. » Stefano Pioli et Claudio Ranieiri avaient aussi été sondés.

GG et Grandes Gueules, mêmes initiales et même combat.

