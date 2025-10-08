Un nouvel Argentin pourrait filer à l'italienne

Le nouveau Mateo Retegui ?

Pièce maîtresse de la Roma, après une première saison convaincante dans la capitale italienne (5 buts, 5 passes), Matías Soulé attend toujours de connaître sa première sélection avec l’Argentine, son pays d’origine. S’il a quitté l’Amérique du Sud à 17 ans pour rejoindre la Juventus, il a fait ses gammes en équipes de jeunes avec les équipes argentines.

Appelé une première fois en 2021, il n’a pourtant pas encore revêtit le maillot de l’Albiceleste. Encore décisif face à la Fiorentina ce weekend, le jeune talent s’impatiente et pourrait bien changer d’air. C’est en tout cas ce qu’a annoncé son représentant, Martin Guastadisegno, auprès du site romanista laroma24.it.

💎 Festival de frappes monstrueuses ! Matias Soule place lui aussi une pépite et @OfficialASRoma revient à hauteur ! 1️⃣-1️⃣ ⁰Ne manquez pas la suite de la rencontre en direct ici 👉 https://t.co/zipauAD0bj pic.twitter.com/3NqGiKcGih — DAZN France (@DAZN_FR) October 5, 2025

L’Italie comme botte secrète

« Il travaille dur pour l’équipe nationale, c’est le seul jeune Argentin à n’avoir pas encore eu l’occasion de jouer » a-t-il ainsi balancé, avant de la jouer coup de pression : « On sait que l’Argentine compte de nombreux joueurs à ce poste, mais avec cette régularité, Matias mérite une sélection. Son rêve est de disputer une Coupe du monde. C’est un Italo-Argentin, et je ne sais pas ce qui pourrait arriver si la situation avec l’Albiceleste ne se résout pas. Tout est en place pour le moment et je peux vous dire qu’il a légalement toutes les chances d’être sélectionné en équipe nationale italienne ».

Au détail près que l’Italie n’est pas un gage de participation à la Coupe du monde depuis quelques années, le message est passé. Reste désormais à voir ce qu’en feront Lionel Scaloni et son staff. Pourtant, il pourrait bien concurrencer Lionel Messi sur coup franc, lui qui possède aussi une très fine patte gauche.

Il vaudrait mieux pour lui que Lionel Scaloni ne regarde pas trop la Ligue Europa.

