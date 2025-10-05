La Roma enfonce la Fiorentina

Fiorentina 1-2 Roma

Buts : Kean (14e) pour la Fiorentina // Soulé (22e), Cristante (30e) pour la Roma

La Roma continue son début de saison canon.

Trois jours après avoir été dégoûtée par le LOSC en Ligue Europa, la Louve a repris sa marche en avant en championnat en enfonçant la Fiorentina dans la crise (2-1). Tout avait pourtant mal démarré pour l’escouade de Gian Piero Gasperini lorsque Moise Kean a envoyé un missile mal géré par Mile Svilar afin de mettre la Fiorentina devant (1-0, 14e). La réponse des Romanisti ne s’est pas fait attendre, et Matías Soulé a expédié une chiche, sans contrôle à l’entrée de la surface, dans la lucarne de David de Gea (1-1, 22e).

💎 Festival de frappes monstrueuses ! Matias Soule place lui aussi une pépite et @OfficialASRoma revient à hauteur ! 1️⃣-1️⃣ ⁰Ne manquez pas la suite de la rencontre en direct ici 👉 https://t.co/zipauAD0bj pic.twitter.com/3NqGiKcGih — DAZN France (@DAZN_FR) October 5, 2025

Un pion qui en appelle un autre rapidement, sur corner, où Bryan Cristante coupe la trajectoire au premier poteau et donne le lead aux Giallorossi (1-2, 30e). Durant le reste de la rencontre, l’équipe de Stefano Pioli va tenter maladroitement d’égaliser, parfois aussi en manquant de réussite, comme sur ce poteau en première période de Kean ou cette transversale trouvée par Roberto Piccoli dans le second acte. Rien à faire, la Roma prend provisoirement la tête de la Serie A avant Juventus-Milan. La Fiorentina, 17e, n’a toujours pas gagné.

