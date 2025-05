L’AS Rome bat la Fiorentina d’une courte tête et se replace

AS Rome 1-0 Fiorentina

But : Dovbyk (45e+5)

Vous préférez gagner six fois 1-0 ou une fois 6-0 ?

Pour la sixième fois en huit journées, l’AS Rome s’est imposée sur la plus petite des marges (1-0). Mieux : la Fiorentina, sa victime du jour, est un concurrent direct dans la course aux places européennes, décuplant le bonheur des Giallorossi, quatrièmes provisoires de Serie A.

Un bonheur venu de la tête d’Artem Dovbyk, trouvé seul face au but par une remise d’Eldor Shomurodov à la suite d’un corner (1-0, 45e+5). Un court avantage ensuite préservé par Mile Svilar, impérial face à Rolando Mandragora ou Moise Kean. Trois points supplémentaires qui permettent à la bande de Claudio Ranieri, invaincue depuis 18 rencontres, de repasser devant la Lazio et de doubler provisoirement la Juventus et Bologne, qui s’affrontent dans la soirée.

On appelle ça le coup parfait.

