Nicolò Zaniolo s’embourbe dans une altercation avec la Primavera de la Roma

C’est ce qu’on appelle avoir la rancune tenace.

Après une rencontre de la Primavera (U20 de la Roma) face aux jeunes de la Fiorentina, ce lundi au Viola Park, le joueur florentin Nicolò Zaniolo, ancien milieu du club romain, se serait emporté contre deux joueurs du club de la capitale italienne. Dans un communiqué, l’AS Roma a regretté un « incident malheureux ». « Le footballeur s’est rendu au vestiaire de l’équipe Primavera à la fin du match et s’est comporté de manière provocatrice envers certains joueurs de l’équipe de jeunes giallorossi. Au cours de l’affrontement, deux joueurs de l’équipe Primavera auraient été agressés physiquement. »

Zaniolo s’excuse sur Instagram

Dans la foulée, la Fiorentina a répondu avec un communiqué, en donnant la version de l’attaquant : « À la fin du match, je suis descendu dans le vestiaire pour féliciter les joueurs de la Fiorentina, puis je suis allé dans le vestiaire de la Roma pour les saluer et les féliciter également pour la saison. Mais à un moment donné, ils ont commencé à m’insulter, et à ce moment-là, pour éviter que la situation ne dégénère, j’ai préféré partir ».

Si dans cette version, le joueur semble se dédouaner, sur Instagram, l’international italien concède tout de même avoir perdu les pédales : « J’ai mal réagi et j’en assume la responsabilité. J’ai été provoqué verbalement par un joueur et j’ai perdu mon calme. Je tiens pour autant à préciser que les faits sont éloignés de la réalité et que pour ma part, excepté une discussion verbale, il n’y a eu aucune altercation physique. »

Selon II Messaggero, la Fédération italienne de football a ouvert une enquête. Ce n’est pas la première fois que Zaniolo défraie la chronique, ayant déjà été dans le viseur de la justice pour l’affaire des paris sportifs illégaux. Il n’avait cependant pas été suspendu.

Cette fois, ce pourrait être différent…

L’AS Rome bat la Fiorentina d’une courte tête et se replace