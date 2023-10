Paris illégaux : pas de procédure disciplinaire contre Nicolò Zaniolo

Entre les mailles du filet.

Dans l’affaire des paris sportifs illégaux, Sandro Tonali et Nicolò Fagioli connaissent déjà leurs (lourdes) sanctions. Ce n’était pas encore le cas de Nicolò Zaniolo, qui a attendu jusque ce samedi pour apprendre qu’il n’était pas sous le coup d’une procédure disciplinaire pour le moment. Le milieu offensif a une nouvelle fois été auditionné ce vendredi par la justice, et la Fédération italienne a communiqué sa décision dans la foulée : « Pour l’heure, il n’y a aucune information ou élément de procédure qui mettent en évidence qu’il a joué de l’argent sur des matchs de football. » Selon ses avocats, cités et relayés par la presse italienne, le joueur a tout de même eu recours à des plateformes illégales pour « des parties de poker et de blackjack, pas pour des matchs de football. » Pour rappel, Zaniolo avait dû quitter le dernier rassemblement de la Nazionale, à l’instar de Tonali, pour être interrogé par la police dans le cadre de cette affaire.

En attendant de nouveaux rebondissements ?

Les droits TV de la Serie A attribués au rabais