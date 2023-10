Nicolò Fagiolo officiellement suspendu

Un premier cas réglé.

Annoncée dans l’après-midi par Sky Sport Italie, la sanction de Nicolò Fagioli a été confirmée par un communiqué de la fédération italienne de football. Le milieu de la Juventus est donc suspendu pour une durée de sept mois à partir de ce mardi pour des paris illicites, ce qui veut dire qu’il pourrait rejouer en toute fin de saison 2023-2024, et devra également réaliser cinq mois de travaux d’intérêts général. Ceux-ci se réaliseront sous la forme d’une dizaine de rencontres dans des centres de soins contre l’addiction aux paris, ou des associations sportives amateures, avec pour but de sensibiliser les plus jeunes à l’addictions aux jeux d’argent.

Le joueur est donc sanctionné pour avoir enfreint l’article 24 du code la justice sportive, qui stipule qu’un athlète ne peut parier sur des sites illégaux, ou parier sur le sport qu’il pratique. Fagioli écope également d’une amende de 12 500 euros, mais ces sanctions sont bien moindres par rapport aux trois années de suspension qu’il encourait. Le communiqué précise « qu’en cas d’infractions, […] il sera mis fin à l’accord conclu et les procédures disciplinaires reprendront devant les organes de la justice du sport ».

Pogba suspendu, Fagioli suspendu : c’est le milieu de la Juve qui va grincer.

