Piratage : L’audience des sites de streaming recule, celle des IPTV progresse

Les gangsters des internets n’ont pas dit leur dernier mot.

L’Arcom (née de la fusion entre le CSA et Hadopi) a rendu son rapport sur la « lutte contre les retransmissions sportives illicites » à l’occasion d’un point presse ce mardi, et celui-ci livre quelques enseignements intéressants. D’abord, le gendarme de l’audiovisuel et du numérique constate une relative baisse de l’audience des sites illégaux de streaming sportif en France. En décembre 2023, le régulateur dénombrait 621 000 connexions à ces sites, soit le montant le plus faible depuis décembre 2020. L’institution associe cette baisse au blocage des noms de domaines de certains sites illicites, permise début 2023 par une décision du Tribunal judiciaire de Paris.

À l’inverse, les IPTV ont la cote : ces boîtiers permettant d’accéder à des centaines de chaînes payantes sur son téléviseur ont vu leur nombre d’utilisateurs augmenter graduellement en 2023. Cette année, l’Arcom a sorti les grands moyens et revendique déjà le blocage de plus de 100 noms de domaine rattachés à des offres IPTV au premier trimestre 2024. L’étude s’intéresse également à la réaction des utilisateurs confrontés au blocage de leur service pirate. Si 20% d’entre eux souscrivent un abonnement à une offre légale, une bonne partie préfère utiliser une autre IPTV ou un VPN.

De quoi rendre fou Javier Tebas.