L’Argentine sans Paulo Dybala pour la Copa America, Leonardo Balerdi appelé

Le tenant est prêt à défendre son titre.

Lionel Scaloni a dévoilé une liste élargie de 29 joueurs en vue de la Copa America, qui débutera le 21 juin. Lionel Messi ou Ángel Di María (qui prendra sa retraite internationale à l’issue de la compétition) ont bien été appelés, au contraire de Paulo Dybala. Le meneur de jeu de la Roma apparaît comme le grand absent du groupe choisi par le sélectionneur.

Deux joueurs de Ligue 1 seront également de la partie avec l’Albiceleste, qui espère conserver son trophée après l’avoir déjà remporté en 2021 : Leonardo Balerdi et Nicolás Tagliafico. L’Argentine disputera deux matchs amicaux face à l’Equateur et au Guatemala les 10 et 14 juin, avant que Scaloni ne réduise la liste à 26 noms pour le début des choses sérieuses, le 21 face au Canada. Messi et ses copains devront ensuite défier le Chili et le Pérou.

Qui peut arrêter la Scaloneta ?