Des universitaires du sport dénoncent le silence des dirigeants sportifs face à la montée de l’extrême droite

Ils sont sans doute trop occupés à s’occuper des droits TV de la Ligue 1.

Dans une tribune publiée chez Libération ce jeudi, un collectif d’universitaires du sport alerte contre le silence « assourdissant » des dirigeants et instances du sport français face à la montée de l’extrême droite dans le pays. Historiens, sociologues et autres spécialistes du monde du sport appellent à « faire barrage sans réserve au projet du Rassemblement national » : « Nous savons que les politiques réactionnaires et identitaires mises en œuvre par l’extrême droite en matière de sport conduiront inexorablement à davantage d’exclusion et de discrimination. »

« Les président.es de fédérations sportives, représentant des millions de licenciés, ont un rôle majeur à jouer dans la construction d’un rempart moral à l’idéologie xénophobe, sexiste et réactionnaire du Rassemblement national », peut-on aussi lire dans la tribune. « Il est révélateur de leur incapacité à se positionner clairement sur des sujets sociaux aussi importants que le racisme, le droit des femmes ou celui des personnes LGBT. […] Nier la dimension politique du sport revient à renoncer à sa dimension sociale dans toute sa complexité et sa singularité. Prétendre que le sport est politiquement neutre, et qu’à ce titre il n’est pas possible de s’engager clairement dans une campagne électorale où la démocratie est en danger, c’est faire le jeu de ceux qui dans quelques mois n’auront que peu de scrupules à instrumentaliser le sport. »

C’est dit.

Mbappé sur les législatives : « On ne peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là »