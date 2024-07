Le récap du jour : fléchette, teinture et fresque herbivore

Toujours pas de match mais des conférences de presse à gogo, de la mauvaise foi, une suspension et des parties de fléchettes endiablées. Voici tout ce qu’il s’est passé ce jeudi 4 juillet, à l’Euro et surtout en dehors.

Top spiel : défense et prise de positions

Pas de match mais des conférences de presse à se mettre sous la dent aujourd’hui. Quand Kylian Mbappé s’est exprimé sur les élections législatives, Phil Foden a tenu à défendre son coach, sans pour autant réussir à nous faire croire que les Anglais allaient se mettre à bien jouer. Avant le choc Espagne-Allemagne, Aymeric Laporte n’a lui pas apprécié les critiques de Jens Lehmann sur la Roja et l’a bien fait comprend à tout le monde. Pendant ce temps-là, John Stones a été invité à affronter un journaliste, aux fléchettes, exercice auquel il s’est attelé avec réussite, puisque le sportif s’est semble-t-il imposé.

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe-type :

Bon, ok, à 34 piges, Thomas Müller a clairement un statut de remplaçant depuis le début de l’Euro – 20 minutes jouées seulement face à l’Écosse – mais regardez-moi ce regard. Il a faim ! On le sait tous qu’il va être décisif demain face à l’Espagne à la 88e minute pour qualifier son pays pour sa première demi-finale à l’Euro depuis 2016. Évidemment qu’il mérite sa place de titulaire dans cette équipe-type !

Fan zone :

Pas de bière, pas de chant, pas d’Allemagne, simplement le sauveur des Bleus demain soir au milieu des champs et le long du Tour de France.

La stats pas piquée des teutons : 2

Après sa célébration politique en référence aux « Loups Gris », groupe d’ultradroite turque, mardi contre l’Autriche (2-1), Merih Demiral a été suspendu deux matchs par l’UEFA selon Bild. Conséquence, le défenseur de 26 ans ratera le quart de finale face aux Pays-Bas samedi et potentiellement la demi-finale.

Dites « Käse » :

Il était rentré dans la tête de Kylian Mbappé en 2021, il veut maintenant se moquer de lui. Pas sympa, Yann Sommer.

De l’autre côté du mur :

L’opératrice du Samu qui n’avait pas pris au sérieux les cris de détresse de Naomi Musenga en 2017 a été condamnée à 12 mois de prison avec sursis pour « non-assistance à personne en danger ». Pour rappel, la victime était décédée quelques heures plus tard. À Canteleu, l’ex-maire, Mélanie Boulanger, a été relaxée dans une affaire de complicité de trafic de drogues, bien la preuve qu’elle ne voulait pas rouler les enquêteurs dans la farine. Côté sport tout de même, quand Dylan Groenewegen s’est imposé sur la route du Tour de France à Dijon pour le compte de la sixième étape, l’équipe de France U20 s’est inclinée à la dernière seconde (26-27) contre les Baby Blacks de Nouvelle-Zélande et met donc en péril sa qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde de la catégorie. Dommage lorsqu’on est triple tenant du titre.

Französische Qualität :

Aux abords du Volksparkstadion, un journaliste de la TV japonaise se présente avec sa petite machine à traduction et pose cette question : « En cas de victoire de la France contre le Portugal, Kylian Mbappé sera-t-il au-dessus de Cristiano Ronaldo ? » Le match dans le match entre le capitaine des Bleus et son idole intéresse tout particulièrement les médias internationaux. Une histoire de passage de témoin, d’avant et d’après entre la légende du Real Madrid et celle qui espère en devenir une après avoir (enfin) signé chez les Merengue. Forcément, Mbappé a surtout été interrogé sur CR7, pour lequel il a de « l’admiration ». « Il a inspiré des générations, il est unique, il n’y en aura pas deux comme ça, a-t-il poursuivi. Je ne vais pas au Real pour écrire la suite de l’histoire de Cristiano, j’espère faire quelque chose d’unique à Madrid. » Il espère surtout le battre, enfin, après avoir échoué lors de leurs quatre confrontations (Portugal et Real Madrid confondus). Le tout sous les yeux de Jean-Charles De Bono.

La Dégaine du jour :

New look for Robert Andrich 👀#EURO2024 pic.twitter.com/Bn8uy3L9vp — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 4, 2024

Robert Andrich arborait déjà une belle petite crête blonde, il a décidé de passer la vitesse supérieure. Certainement un hommage au maillot de la même couleur de la Mannschaft.

