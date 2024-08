La PFA désigne son roi et sa reine d'Angleterre (et ils sont de la famille Citizens)

Les vérités de mai sont-elles toujours les mêmes que celles du mois d’août ?

Réuni à l’Opéra de Manchester, le syndicat des joueurs de Premier League a procédé aux distinctions des joueurs et joueuses de la saison dernière, et Manchester City a été largement primé. L’attaquante jamaïcaine Khadija Shaw a été désignée joueuse de l’année, après 21 buts en 18 matchs, et son petit compère Phil Foden a lui rempli l’armoire à trophées des Citizens. Un an après Erling Haaland, c’est l’offensif de 24 ans qui est récompensé, devant le Norvégien, Rodri, Martin Ødegaard, Ollie Watkins et Cole Palmer.

Le joueur de Chelsea peut se consoler : il a été élu meilleur jeune de l’année, après avoir été impliqué dans 33 pions la saison dernière. Une récompense à laquelle aurait pu prétendre Michael Olise, parti cet été au Bayern Munich.

Les trophées de l’UNFP à l’anglaise.

