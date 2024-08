Michael Olise marque son premier but sous les couleurs du Bayern Munich

Olise s’essaye déjà aux « Bundesfrappes ».

Argenté aux Jeux olympiques avec les Bleuets il y a moins de deux semaines, le phénomène Michael Olise garde le rythme. Le désormais joueur du Bayern Munich a brillé sous ses nouvelles couleurs en amical ce mardi en inscrivant son premier but pour le club bavarois, face au Grasshopper Zurich. Et comme à son habitude, l’anglo-franco-algéro-nigérian a inscrit un banger, en marquant sur une superbe demi-volée pied gauche.

Olise Scores his First Goal for Bayern 😮‍💨

