Michael Olise et Kingsley Coman déjà décisifs avec le Bayern Munich en Coupe d'Allemagne

Vincent Kompany compte bien sur ses Tricolores.

Pour son premier match officiel de la saison, le Bayern Munich a tranquillement déroulé vendredi soir face à Ulm en Coupe d’Allemagne (0-4). Pas question de prendre cette sortie à la légère pour Kompany, qui a directement aligné un onze qui pourrait presque ressembler à sa composition type, à l’exception d’Harry Kane laissé sur le banc. Bonne nouvelle pour les Bleus : Dayot Upamecano et Mathys Tel étaient titulaires, alors que Kingsley Coman et Michael Olise étaient sur le banc. Et ce sont ces deux derniers, entrés en jeu en seconde période, qui se sont montrés décisifs. Coman a repris en première intention un centre d’Olise pour le troisième but des Bavarois.

Olise pour Coman ! La France à l'honneur pour le 3e but du Bayern contre Ulm Suivez le match Ulm-Bayern Munich (Coupe d'Allemagne) en direct sur L'Équipe live foot > https://t.co/KMvix50BxS #lequipeFOOT pic.twitter.com/SDdh67ObGD — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 16, 2024

Une semaine pile après avoir joué 120 minutes face à l’Espagne en finale olympique, Olise n’est donc toujours pas fatigué.

