Palmer et Chelsea, totalement givrés

Après la pluie, vient le beau temps. Il y a tout pile un an, Chelsea trébuchait à Stamford Bridge contre Aston Villa (0-1). Avec seulement cinq points et trois défaites en six journées, les Blues occupaient une 14e place indigne de leur statut – et de leurs moyens colossaux. De l’eau a coulé sous les ponts, l’entraîneur a changé, de nouveaux joueurs (encore) sont arrivés, et le club de Londres a repris du poil de la bête au point de coller aux basques de Manchester City et Arsenal. Un début de saison cohérent avec la qualité et la quantité de l’effectif à la disposition d’Enzo Maresca. Il était temps.

Le Cole des fans

Chelsea sera quatrième ou cinquième du championnat à la fin du week-end, selon le résultat d’Aston Villa à Ipswich ce dimanche (15 heures). Après une défaite inaugurale plutôt logique contre le champion en titre (0-2), les Blues ont enclenché la marche avant, à l’image de Cole Palmer. L’attaquant anglais, dont la froideur face au but lui vaut désormais le surnom de « Cold » Palmer, a illuminé Stamford Bridge ce samedi contre Brighton, en claquant quatre buts en vingt minutes : une frappe pied gauche sans contrôle sur une offrande de Nicolas Jackson (21e), un penalty transformé avec autorité à contre-pied (28e), un sublime coup franc de 25 mètres (31e) et un tir plein de spontanéité au premier poteau pour récompenser le bon pressing de son équipe (41e). Son deuxième quadruplé de l’année 2024 puisqu’il avait déjà massacré la défense d’Everton le 15 avril dernier. Et un authentique exploit, puisque jamais un joueur n’en avait planté quatre dans la première période d’un match de Premier League

Sur son petit nuage, le serial killer affiche six buts et quatre passes décisives en six matchs de PL cette saison, ce qui en fait le joueur le plus clutch du championnat (à égalité avec Erling Haaland). « Il faudrait être aveugle pour ne pas voir à quel point il est bon, savourait son entraîneur à la fin de la rencontre. Je lui ai dit qu’il aurait pu en mettre deux ou trois de plus. C’est important d’avoir faim et d’être ambitieux. » Tout ce que son club veut, après deux saisons un peu ternes.

Un prototype bien huilé

Contrairement à l’an passé, les Blues sont dans le match avec les gros bras du championnat. Ils ne passeront donc pas leur temps à courir après les points perdus en début de saison, ce qui change considérablement la donne. La mayonnaise du chef Enzo Maresca commence à prendre, particulièrement offensivement. Les Blues ont l’attaque la plus prolifique du championnat avec une moyenne de 2,5 buts par match – on se souvient notamment du 6-2 que Wolverhampton a mangé à domicile, le 25 août. Le quatuor formé par Cole Palmer, Nicolas Jackson, Noni Madueke et Jadon Sancho a de quoi faire trembler n’importe quelle défense, et ce Chelsea-là en a encore sous le pied avec des Christopher Nkunku, Pedro Neto ou João Félix sur le banc.

Le potentiel est immense et l’équipe ne tourne évidemment pas à plein régime quand on observe des erreurs défensives aussi grossières que celles commises contre les Seagulls, punies par Georginio Rutter et Carlos Baleba. Il reste quelques bugs à corriger mais en attendant la version finale, le prototype a déjà de l’allure. Les chocs contre Liverpool (20 octobre), Manchester United (3 novembre) et Arsenal (10 novembre) permettront vite de se jauger. Et peut-être d’affirmer un peu plus les ambitions d’un club dont les dents rayent le parquet.

Avec un but de Nkunku, Chelsea tape Brighton et devrait jouer la C4